Доброго времени суток, Ольга! Как Вы, относитесь к тому, что в большинстве случаев, Ваше имя ассоциируется с проектом Дом-2, а не как с известной певицей или актрисой? Не обижает ли Вас, этот факт? Екатерина Протас
Вера, как бы Вы могли охарактеризовать каждую коллаборацию, которая состоялась на данный момент в Вашей музыкальной творческой деятельности? С кем бы из исполнителей и исполнительниц хотели бы еще записать дуэт? Ira T-Va
Здравствуйте, Надежда. У вас был отличный дуэт с Монатиком. Хотели бы вы еще повторить с ним коллаборацию? Думаю, получилось бы снова ярко, горячо и хитово. С кем бы вы еще хотели дуэт? Lesya Sokolova
Здравствуйте Земфира. Вы настоящее явление в музыкальном мире. Современный Моцарт. Но, почему-то Вас лично очень мало в масс медиа. Так надоели одни и те же лица на экране и посредственные песни. Не приглашают? Олег Федорцов
Уважаемый Юрий! Вот уже долгое время я пытаюсь обучить кошку хотя бы одной команде, но у меня не получается. Поделитесь секретом дрессировки! Антон Зуев
Доброго вам дня, Павел. Очень нравится ваша пара, Ляйсан это просто солнышко. То как вы относитесь к ней, уважение которое проявляете, это мало кто делает из публичных личностей. Как вы это делаете? Амина Муади
Михаил, предполагаю, что у такого юморного человека как Вы в жизни регулярно происходят смешные ситуации. Можете рассказать о наиболее запомнившейся из таковых, которая при вспоминании до сих пор не отпускает? Ira T-Va
Юрий, сколько нужно времени, чтобы обучить кошку хотя бы паре команд? И есть ли нюансы насчёт питания, то есть нужно кормить перед тренировкой или после? Спасибо за ответы. С уважением. Ярослав Койдан
Добрый день, Алишер! Рад, что ты женился на Диларе, больше за тебя, чем за неё. Нелегко ей придётся)) В этой связи планируешь ли в своём творчестве начать использовать тему семьи, хотя бы даже в своём эпатажном стиле? Valeri Zagosian
Не буду оригинальным если отмечу, что большинство ваших поклонников знают вас по очень популярной передаче "Поле чудес". Скажите нет ли у вас планов на создание другой подобной передачи? Сергей Слонов 2
Здравствуйте Владимир Львович. Судя по фильмам и биографии у Вас очень насыщенная жизнь, в том числе и личная. Вам есть чем поделиться со зрителем, но Вы этого не делаете. Это Ваша принципиальная позиция: личное должно оставаться за кадром? Олег Федорцов
Добрый день, Хабиб. Великий Брюс Ли снимался в кино, несколько фильмов с его участием стали бестселлерами. Почему ты, такой же легендарный боец , до сих пор не снялся ни в одном фильме, или же киноискусство тебе не интересно? Эдуард Морозов
Несколько лет назад вы получили российское гражданство, но ходят слухи, что в России вы не живете, а продолжаете жить и работать во Франции. Не могли бы вы подтвердить или опровергнуть эти слухи? Андрей Горяев
Добрый день, Ксения. Недавно посмотрела на вашем канале "Осторожно Собчак" выпуск с Вероникой Степановой, это первый видео, которое я посмотрела с Вами, и оно очень понравилось, но чувствовалась неприязнь с вашей стороны, почему? Амина Муади
Ольга, вы прелестны и очаровательны, а недавно стали ещё и актрисой. Вы играете так страстно и вдохновенно, что Станиславский крикнул бы: "Верю". Скажите, вы учились театральному искусству по системе Станиславского или у вас своя система, система Ольги Бузовой? Эдуард Морозов
Здравствуйте, Антон! У вас великолепный блог! Обожаю смотреть ваши видео. Настолько интересно, сочно и красиво снято. Скажите пожалуйста, какая страна в ваших планах следующая? Lesya Sokolova
Здравствуйте, Максим! Мне очень нравится передача Лучше всех, которую Вы ведете. У Вас потрясающе получается общаться с детьми. Были ли у Вас мысли вести передачу вместе с Вашими детьми? Ольга Кузьмина 2
Кристина Игоревна, я понимаю, что это личное, но ходят слухи, что Вы опять помирились с Игорем, есть ли шанс, что Вы снова будете вместе, как муж и жена? Только скажите, пожалуйста - честно! Юлия Ершова
Здравствуйте, очень интересно узнать, если бы вам предложили стать президентом РФ, вы бы согласились? Ruslan Djakarov
Сыграв Дукалиса в милицейских сериалах, вы настолько вжились в роль и подчинили её себе, что вас уже невозможно представить в роли другого персонажа. Вы не жалеете о том, что теперь всегда будете ассоциироваться с Дукалисом? Андрей Горяев