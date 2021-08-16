Земфире 14 сен 2021 Здравствуйте Земфира. Вы настоящее явление в музыкальном мире. Современный Моцарт. Но, почему-то Вас лично очень мало в масс медиа. Так надоели одни и те же лица на экране и посредственные песни. Не приглашают? Олег Федорцов 8 5 Пожаловаться

Моргенштерну 02 сен 2021 Добрый день, Алишер! Рад, что ты женился на Диларе, больше за тебя, чем за неё. Нелегко ей придётся)) В этой связи планируешь ли в своём творчестве начать использовать тему семьи, хотя бы даже в своём эпатажном стиле? Valeri Zagosian 6 5 Пожаловаться