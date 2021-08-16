Бузова, Ольга Игоревна Ольге Бузовой 16 авг 2021

Доброго времени суток, Ольга! Как Вы, относитесь к тому, что в большинстве случаев, Ваше имя ассоциируется с проектом Дом-2, а не как с известной певицей или актрисой? Не обижает ли Вас, этот факт? Екатерина Протас

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Брежнева, Вера Вере Брежневой 26 авг 2021

Вера, как бы Вы могли охарактеризовать каждую коллаборацию, которая состоялась на данный момент в Вашей музыкальной творческой деятельности? С кем бы из исполнителей и исполнительниц хотели бы еще записать дуэт? Ira T-Va

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Дорофеева, Надежда Владимировна Надежде Дорофеевой 25 сен 2021

Здравствуйте, Надежда. У вас был отличный дуэт с Монатиком. Хотели бы вы еще повторить с ним коллаборацию? Думаю, получилось бы снова ярко, горячо и хитово. С кем бы вы еще хотели дуэт? Lesya Sokolova

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Земфира Земфире 14 сен 2021

Здравствуйте Земфира. Вы настоящее явление в музыкальном мире. Современный Моцарт. Но, почему-то Вас лично очень мало в масс медиа. Так надоели одни и те же лица на экране и посредственные песни. Не приглашают? Олег Федорцов

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Куклачёв, Юрий Дмитриевич Юрию Куклачёву 11 сен 2021

Уважаемый Юрий! Вот уже долгое время я пытаюсь обучить кошку хотя бы одной команде, но у меня не получается. Поделитесь секретом дрессировки! Антон Зуев

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Воля, Павел Алексеевич Павлу Воле 12 сен 2021

Доброго вам дня, Павел. Очень нравится ваша пара, Ляйсан это просто солнышко. То как вы относитесь к ней, уважение которое проявляете, это мало кто делает из публичных личностей. Как вы это делаете? Амина Муади

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Галустян, Михаил Сергеевич Михаилу Галустяну 25 сен 2021

Михаил, предполагаю, что у такого юморного человека как Вы в жизни регулярно происходят смешные ситуации. Можете рассказать о наиболее запомнившейся из таковых, которая при вспоминании до сих пор не отпускает? Ira T-Va

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Куклачёв, Юрий Дмитриевич Юрию Куклачёву 10 сен 2021

Юрий, сколько нужно времени, чтобы обучить кошку хотя бы паре команд? И есть ли нюансы насчёт питания, то есть нужно кормить перед тренировкой или после? Спасибо за ответы. С уважением. Ярослав Койдан

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Моргенштерн (музыкант) Моргенштерну 02 сен 2021

Добрый день, Алишер! Рад, что ты женился на Диларе, больше за тебя, чем за неё. Нелегко ей придётся)) В этой связи планируешь ли в своём творчестве начать использовать тему семьи, хотя бы даже в своём эпатажном стиле? Valeri Zagosian

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Якубович, Леонид Аркадьевич Леониду Якубовичу 26 сен 2021

Не буду оригинальным если отмечу, что большинство ваших поклонников знают вас по очень популярной передаче "Поле чудес". Скажите нет ли у вас планов на создание другой подобной передачи? Сергей Слонов 2

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Машков, Владимир Львович Владимиру Машкову 26 сен 2021

Здравствуйте Владимир Львович. Судя по фильмам и биографии у Вас очень насыщенная жизнь, в том числе и личная. Вам есть чем поделиться со зрителем, но Вы этого не делаете. Это Ваша принципиальная позиция: личное должно оставаться за кадром? Олег Федорцов

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Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович Хабибу Нурмагомедову 26 сен 2021

Добрый день, Хабиб. Великий Брюс Ли снимался в кино, несколько фильмов с его участием стали бестселлерами. Почему ты, такой же легендарный боец , до сих пор не снялся ни в одном фильме, или же киноискусство тебе не интересно? Эдуард Морозов

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Депардьё, Жерар Жерару Депардьё 22 сен 2021

Несколько лет назад вы получили российское гражданство, но ходят слухи, что в России вы не живете, а продолжаете жить и работать во Франции. Не могли бы вы подтвердить или опровергнуть эти слухи? Андрей Горяев

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Собчак, Ксения Анатольевна Ксении Собчак 17 сен 2021

Добрый день, Ксения. Недавно посмотрела на вашем канале "Осторожно Собчак" выпуск с Вероникой Степановой, это первый видео, которое я посмотрела с Вами, и оно очень понравилось, но чувствовалась неприязнь с вашей стороны, почему? Амина Муади

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Бузова, Ольга Игоревна Ольге Бузовой 17 сен 2021

Ольга, вы прелестны и очаровательны, а недавно стали ещё и актрисой. Вы играете так страстно и вдохновенно, что Станиславский крикнул бы: "Верю". Скажите, вы учились театральному искусству по системе Станиславского или у вас своя система, система Ольги Бузовой? Эдуард Морозов

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Птушкин, Антон Юрьевич Антону Птушкину 16 сен 2021

Здравствуйте, Антон! У вас великолепный блог! Обожаю смотреть ваши видео. Настолько интересно, сочно и красиво снято. Скажите пожалуйста, какая страна в ваших планах следующая? Lesya Sokolova

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Галкин, Максим Александрович Максиму Галкину 13 сен 2021

Здравствуйте, Максим! Мне очень нравится передача Лучше всех, которую Вы ведете. У Вас потрясающе получается общаться с детьми. Были ли у Вас мысли вести передачу вместе с Вашими детьми? Ольга Кузьмина 2

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Асмус, Кристина Игоревна Кристине Асмус 13 сен 2021

Кристина Игоревна, я понимаю, что это личное, но ходят слухи, что Вы опять помирились с Игорем, есть ли шанс, что Вы снова будете вместе, как муж и жена? Только скажите, пожалуйста - честно! Юлия Ершова

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Шойгу, Сергей Кужугетович Сергею Шойгу 10 сен 2021

Здравствуйте, очень интересно узнать, если бы вам предложили стать президентом РФ, вы бы согласились? Ruslan Djakarov

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Селин, Сергей Андреевич Сергею Селину 07 сен 2021

Сыграв Дукалиса в милицейских сериалах, вы настолько вжились в роль и подчинили её себе, что вас уже невозможно представить в роли другого персонажа. Вы не жалеете о том, что теперь всегда будете ассоциироваться с Дукалисом? Андрей Горяев

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